PRÉ-SÃO JOÃO

Veja 13 lugares para arrastar o pé e dançar agarradinho em Salvador até domingo (8)

Clima de festas juninas já começa a tomar conta da cidade

A programação do São João promovido pela Prefeitura de Salvador neste fim de semana terá forró, DJ e cortejo junino. O “Arraiá da Prefs 2025 – O São João do Coração da Cidade”, um projeto que envolve a Rua Chile e a Praça Municipal, começa nesta sexta-feira (6) e segue até 18 de junho, sempre das 17h às 22h, com acesso gratuito. Neste fim de semana, um cortejo dará início às festividades, seguido do DJ Junino e, depois, da banda Forró da Gota. O baixista do grupo, Tomaz Loureiro, comentou sobre as expectativas para o arraiá.>