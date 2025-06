FESTA

Forró, DJ e cortejo: confira programação junina em Salvador neste fim de semana

Acesso para eventos é gratuito

Esther Morais

Publicado em 6 de junho de 2025 às 11:11

A Rua Chile já está enfeitada para o Arraiá da Prefs Crédito: Adam Vidal / Secom PMS

A programação do São João promovido pela Prefeitura de Salvador neste fim de semana terá forró, DJ e cortejo junino. O “Arraiá da Prefs 2025 – O São João do Coração da Cidade”, um projeto que envolve a Rua Chile e a Praça Municipal, começa nesta sexta-feira (6) e segue até 18 de junho, sempre das 17h às 22h, com acesso gratuito. >

Neste fim de semana, um cortejo dará início às festividades, seguido do DJ Junino e, depois, da banda Forró da Gota. O baixista do grupo, Tomaz Loureiro, comentou sobre as expectativas para o arraiá.>

"Ficamos muito felizes e honrados pelo convite para abrir o Arraiá da Prefs este ano. Para nós do Forró da Gota, é uma alegria enorme participar de uma festa popular, feita na rua e para o povo. Tocamos forró o ano inteiro, mas nesse período junino tem um sabor especial. É quando o nosso trabalho ganha ainda mais sentido. Preparamos um show bonito, com muito carinho e chamego, para celebrar essa tradição tão querida", afirmou Loureiro.>

Até 18 de junho serão diversas atrações. Entre os destaques da programação estão o Cortejo Junino, com mais de 200 artistas em desfiles performáticos pelas ruas do Centro; o Palco Coreto do Forró, com trios nordestinos e bailes dançantes; a Arena Arromba Chão, com apresentações de quadrilhas, samba junino e aulas de forró; além de barracas de comidas típicas, espaço infantil com fazendinha cenográfica e áreas instagramáveis.>

"É uma alegria estar participando da programação de São João como coreógrafa da Ala dos Juninos! O São João é uma das festas mais ricas da nossa cultura, cheia de cores, danças, tradições. E é justamente isso que a nossa cia quer trazer para as famílias: a magia do São João de forma lúdica, divertida e cheia de conteúdo, para que crianças e adultos possam se encantar juntos”, disse Kika Tochetto, da Cia de Dança, uma das atrações da festa.>

O Arraiá da Prefs 2025 é promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). O evento tem direção artística da Fundação Gregório de Mattos (FCM) e conta com a parceria da Diretoria de Iluminação (Dsip), da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e da Associação da Rua Chile.>

Confira programação do primeiro fim de semana:

SEXTA-FEIRA (6)>

ARENA ARROMBA CHÃO - PRAÇA MUNICIPAL>

17h às 19h - DJ JUNINO>

RUA CHILE>

19h às 20h - CORTEJO JUNINO>

CORETO DO FORRÓ - PRAÇA MUNICIPAL>

20h às 22h - FORRÓ DA GOTA>

SÁBADO (7)>

ARENA ARROMBA CHÃO - PRAÇA MUNICIPAL>

17h às 19h - DJ JUNINO>

RUA CHILE>

19h às 20h - CORTEJO JUNINO>

CORETO DO FORRÓ - PRAÇA MUNICIPAL>

20h às 22h – FATEL>

DOMINGO (8)>

ARENA ANARRIÊ>

17h às 18h - DJ JUNINO>

19h às 20h - DJ JUNINO>

RUA CHILE>

18h às 19h - CORTEJO JUNINO>

CORETO DO FORRÓ - PRAÇA MUNICIPAL>