DESCONTRAÇÃO

Emmanuel Macron posta selfie com Lula e Janja em Paris

Presidente brasileiro está em agenda oficial na França

Tharsila Prates

Publicado em 5 de junho de 2025 às 21:02

Brigitte, Macron, Lula e Janja sorridentes Crédito: Reprodução/ X

O presidente francês, Emmanuel Macron, publicou nesta quinta-feira (5) uma selfie acompanhado da mulher, Brigitte, e de Lula e Janja. O presidente brasileiro está em viagem oficial a Paris, com a primeira-dama, para discutir acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Ao fundo da imagem, sem legenda, está a Torre Eiffel, iluminada com as cores da bandeira do Brasil.>

Na rede social X, a mensagem teve mais de 68 mil curtidas e mil comentários.>

Na declaração que leu à imprensa nesta quinta, ao lado de Macron, Lula destacou que o fortalecimento das relações comerciais e políticas entre Brasil e França é a melhor alternativa dos dois países às tentativas de enfraquecimento do multilateralismo. "Esta é a melhor resposta que nossas regiões podem dar diante do cenário de incertezas criado pelo retorno do unilateralismo e protecionismo tarifário", afirmou Lula, em referência indireta ao aumento de tarifas e restrições de circulação de estrangeiros adotadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump. >

Lula também ressaltou que as duas nações podem contribuir mais com a defesa do planeta contra as mudanças climáticas e o negacionismo ainda em vigor. Para Lula, a presença dos dois países na região amazônica - a França, por intermédio da Guiana - é um traço que pode favorecer um trabalho conjunto.>

"Defender o regime multilateral do clima é outra prioridade compartilhada. A COP 30 marca os dez anos do Acordo de Paris e aproxima França e Brasil no combate ao aquecimento global", afirmou Lula.>