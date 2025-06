COMÉRCIO EXTERIOR

Exportações de café na Bahia têm alta de 480% em abril, aponta relatório da Faeb

Agro cresceu 32% neste período, impulsionado por bons resultados de grãos

Donaldson Gomes

Publicado em 5 de junho de 2025 às 19:58

Preço do café no mercado internacional está elevado Crédito: Shutterstock

As exportações do setor agropecuário baiano alcançaram, no mês de abril de 2025, a marca dos US$ 579,6 milhões, o que representa um aumento de 32% em relação ao mesmo período de 2024, de acordo com um relatório da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb). >

Segundo o levantamento, o destaque é o desempenho do café, que cresceu impressionantes 480% na comparação com abril de 2024. O valor exportado saltou de US$ 9 milhões para US$ 52,6 milhões. A valorização da commodity no mercado internacional foi apontada como principal fator para o desempenho, além da ampliação de mercados compradores, com destaque para os Estados Unidos.>

O resultado expressivo do agro foi decisivo para reverter o cenário comercial do estado: a Bahia saiu de um déficit (importações mais altas do que exportações) de US$ 87,7 milhões em abril de 2024 para um superávit (exportações mais altas do que importações) de US$ 49,6 milhões em abril de 2025. No total, o setor respondeu por 52% de tudo que foi exportado pelo estado no mês analisado.>

Comparação entre agro e demais setores Crédito: Faeb/Divulgação

Em um contexto de retração nos demais setores, o setor agropecuário se consolidou como pilar da economia baiana. As importações do agro também aumentaram em comparação com o mesmo período do ano passado, mas manteve um saldo positivo, que, em abril deste ano atingiu US$ 401,9 milhões na balança comercial do setor – um crescimento de quase 15% em relação a abril de 2024.>

Soja lidera valor de exportações>