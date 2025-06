FUGA

Veja quais informações youtuber usou para localizar Zambelli com apenas um vídeo

Deputada fugiu do país e é procurada pela Interpol

Após ter dito, em seu perfil das redes sociais, que havia deixado o Brasil, na última terça-feira (3), a deputada federal Carla Zambelli (PL) iniciou uma busca pela sua localização. A partir do vídeo publicado pela parlamentar, um youtuber conseguiu decifrar a localização dela. Segundo informações do G1, João Paschoal, conhecido na web como Geo Pasch, encontrou coordenadas que indicavam que Zambelli estaria na Flórida, nos Estados Unidos. >

No vídeo, Carla aparece em um local com pouca paisagem reconhecível: apenas dois prédios e algumas árvores. As informações, no entanto, foram suficientes para que que o youtuber encontrasse sua localização no estacionamento de uma loja, na cidade de Fort Lauderdale. >