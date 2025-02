SAÚDE

Menopausa precoce: por que acontece, como identificar e quais sintomas?

Condição atinge mulheres com menos de 40 anos

Os sintomas da menopausa precoce são semelhantes aos da menopausa natural, com a principal diferença sendo a manifestação precoce, antes dos 40 anos. Os sintomas incluem ondas de calor, suores noturnos, insônia, secura vaginal e diminuição da libido. No entanto, a intensidade e a forma como esses sintomas se manifestam variam de pessoa para pessoa, o que torna essencial a busca por ajuda médica especializada. A demora no diagnóstico pode agravar os sintomas e aumentar os riscos de complicações, como osteopenia, osteoporose e problemas cardiovasculares.>