Menor galinha do mundo vira pet de luxo e vale até R$ 3,5 mil; conheça

História da raça remonta à Malásia dos anos 1970

Pequena no tamanho, mas grande no valor de mercado, a galinha Serama vem conquistando espaço como animal de estimação e também como fonte de renda para pequenos criadores do interior de São Paulo. Conhecida como a menor raça de galinha do mundo, a ave vem sendo criada não para o consumo, mas para atender a um público cada vez mais interessado em aves ornamentais. As informações são do Globo Rural.