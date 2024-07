LEVANTAMENTO

Mercado Pago: 50,5% veem fim do papel moeda em 10 anos; 46% não sabem se vão migrar para o Drex

Uma pesquisa do Mercado Pago mostrou que 50,5% dos brasileiros acreditam que o papel moeda vai acabar em 10 anos, mas há ainda incerteza sobre os meios de pagamento pela frente: 46% dizem não saber se vão migrar rapidamente para o Drex, o sistema em criação pelo Banco Central que traz o real digital. Outros 39% não conseguem prever se as criptomoedas vão substituir o papel moeda como unidade de troca.

A criação do real digital é vista por 36,5% das pessoas como benéfica para o Brasil, mostra a pesquisa. "Ainda há dúvidas, as pessoas estão começando a formar uma opinião sobre o que vai acontecer no futuro", disse o vice-presidente de Banco Digital do Mercado Pago no Brasil, Ignacio Estivariz, em entrevista à imprensa para apresentar a pesquisa.