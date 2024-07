SUSTO

Meteoro provoca clarão no céu do Piauí e choca moradores; veja

A madrugada de sábado (13) foi bastante agitada no Piauí, mas de uma forma diferente do que se espera habitualmente. A agitação não veio por causa de festas, celebrações ou algo do tipo, e sim por conta de um meteoro, que cruzou o céu.

Algumas das cidades onde foi possível ver o fenômeno foram Elesbão Veloso, Aroazes, Itainópolis, Conceição do Canindé, Massapê do Piauí, Campo Maior, Caridade, Jacobina do Piauí, Curral Novo, Belém do Piauí, Padre Marcos, Piracuruca, Piripiri, Francisco Macedo e Patos do Piauí. Em algumas cidades pernambucanas o fenômeno também teria sido observado.