Militares cogitaram envenenar Lula e usar explosivos para matar Alexandre de Moraes, diz PF

Policial e quatro membros do Exército ligados às forças especiais foram presos nesta terça-feira (19)

O grupo militar que planejava matar o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin também cogitou tirar a vida do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo uma investigação da Polícia Federal (PF), entre as ideias discutidas estava envenenar ou usar artefato explosivo para assassinar as autoridades.