CRIME

Policial militar tem arma roubada durante assalto em Lauro de Freitas

Dois suspeitos invadiram um estabelecimento comercial; seis celulares foram roubados

Um policial militar teve a pistola roubada durante um assalto na Loja Americanas, em Lauro de Freitas, na noite de quinta-feira (14). Ele fazia compras quando dois suspeitos invadiram o estabelecimento. Além da arma, ao menos seis celulares foram roubados. As câmeras de segurança registraram o momento do crime. Ninguém foi preso até então.

Conforme registro policial, o caso foi informado por uma representante legal do estabelecimento, a qual relatou que a ação criminosa foi cometida por dois homens. As equipes realizam as apurações para localização dos materiais roubados e identificar a autoria. A reportagem não conseguiu contatar a Loja Americanas sobre o ocorrido.