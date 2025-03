VIOLÊNCIA

'Minha filha está hipermachucada, à base de calmante', diz mãe de jovem estuprada por dois PMs

Os policiais foram presos e negam terem abusado sexualmente da vítima

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de março de 2025 às 12:51

Fachada do 24º Batalhão da PM em Diadema Crédito: Reprodução/Google Earth

A mãe da jovem de 20 anos que foi estuprada em uma viatura ao pegar carona com dois policiais militares, na Grande São Paulo, informou que a filha está muito machucada, que parece ter sido espancada. “Minha filha está hipermachucada, à base de calmante. Ela foi molestada por dois policiais, no banco traseiro da viatura”, afirmou à reportagem do Metropoles. Os policiais acusados, o soldado Leo Felipe Aquino da Silva e o cabo James Santana Gomes, foram presos nessa segunda (3). Os acusados integram o 24º Batalhão de Polícia Militar (Diadema) e teriam cometido o estupro após oferecerem carona para a vítima, no domingo (2). >

“As pernas da minha filha, você não acredita, parece que ela foi espancada. A perita do IML [Instituto Médico Legal] disse [durante exame] que nunca viu uma coisa dessa, é coisa de outro mundo o que fizeram com ela”, acrescentou a mãe da vítima em entrevista o Metrópole. Os dois acusados tiveram as prisões preventivas, ou seja, por tempo indeterminado, decretadas pela Justiça. Eles estão presos no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da capital. A defesa deles não foi localizada.>

A mãe da vítima pontuou que ambas passaram o dia inteiro no Hospital da Mulher, no centro de São Paulo, na segunda-feira (3/3). No dia do crime, o padrasto da vítima acionou a PM, por meio do 190, para informar que a sobrinha estava em um bloco de Carnaval, em Santo André, no ABC,e, por volta das 22h05, já em Diadema, pediu ajuda ao soldado Leo e ao cabo James, do 24º Batalhão. Eles teriam pedido “para ela entrar no veículo [viatura], porque iam levá-la para casa”, disse o parente da vítima.>

Às 22h27, a jovem enviou áudio no qual pedia ajuda e afirmava ter sido abusada sexualmente. No registro feito pelo Centro de Comunicação da PM, consta ainda que os policiais teriam solicitado que a vítima apagasse a mensagem, “pois no áudio informa que os PMs abusaram dela sexualmente”. Cinco minutos após o envio do áudio, a jovem encaminhou um vídeo feito dentro da viatura, bem como fotos dos dois policiais. O serviço reservado do 24º Batalhão, então, foi acionado para apurar a denúncia feita via 190.>

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou, em nota enviada à reportagem do Metropoles, que o soldado e o cabo foram presos pelos crimes de “abandono de posto” e “descumprimento de missão” pelo fato de darem carona para a jovem, na noite de domingo. Ambos deixaram a área de patrulhamento a eles incumbida “sem autorização e sem motivo justificado”. “Após sair da viatura, a jovem acusou os policiais de estupro, denúncia que é rigorosamente apurada pela instituição”, disse.>

Os dois policiais apontados pela jovem como autores do suposto abuso afirmaram ter “prestado apoio à moça”, acrescentando que ela supostamente “entrou em surto na viatura”. Eles negam ter abusado sexualmente dela e, em decorrência do suposto surto, solicitaram que ela desembarcasse do carro policial, nas proximidades da Rodovia Anchieta. O soldado Leo e o cabo James portavam câmeras corporais, e as imagens serão analisadas pela Corregedoria da PM.>