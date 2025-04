SUSTO

Ministra Marina Silva é atendida em hospital após passar mal

Enquanto passa por exames, ministra do Meio Ambiente enfrenta pressão política sobre licenças para exploração de petróleo

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi atendida em um hospital de Brasília na tarde desta terça-feira (15) após passar mal. Segundo nota divulgada pelo ministério, ela sofreu uma queda de pressão arterial, mas a situação já está "controlada", e não houve necessidade de internação. A ministra segue em observação médica e realiza exames para avaliação mais detalhada de seu estado de saúde. >

A nota oficial do Ministério do Meio Ambiente informou: "A ministra Marina Silva deu entrada no Hospital Brasília na tarde desta terça-feira (15/4) devido a uma queda de pressão arterial. A situação está controlada". O Hospital Brasília, localizado no Lago Sul, é onde a ministra está sendo acompanhada por médicos. >