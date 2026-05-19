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Ministro do STF relata ataque de funcionária de companhia aérea em aeroporto: 'Melhor matar'

Magistrado afirmou que episódio aconteceu em São Paulo e relacionou fala à atuação dele no STF

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 08:25

STF
STF Crédito: Bruno Moura/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, afirmou ter sido alvo de uma ameaça feita por uma funcionária de companhia aérea durante um embarque em São Paulo. O relato foi publicado nas redes sociais do magistrado nesta segunda-feira (18).

Segundo Dino, a funcionária viu o cartão de embarque dele e comentou com um policial judicial responsável pela segurança do ministro que tinha vontade de xingá-lo. Em seguida, ainda de acordo com o relato, ela teria mudado a frase e dito que seria “melhor matar do que xingar”.

“Recentemente, uma funcionária de uma empresa aérea, ao olhar um cartão de embarque com meu nome, manifestou a um agente de polícia judicial a vontade de me xingar. Em seguida se ‘corrigiu’: disse que seria melhor MATAR do que xingar. Como não a conheço, nem ela me conhece, é claro que tais manifestações derivam de minha atuação no STF”, escreveu o ministro.

STF e seus ministros

Sede do Supremo Tribunal Federal (STF) por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Luis Roberto Barroso discursa na Assembleia Legislativa da Bahia por Marina Silva/CORREIO
Fachin por Agência Brasil
Ministro Gilmar Mendes durante sessão extraordinária do STF por Carlos Moura/SCO/STF
A ministra do STF, Cármen Lúcia por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Dias Toffoli por ASCOM/STF
MInistro Luiz Fux por Rosinei Coutinho/STF
Ministro Alexandre de Moraes por Hugo Barreto/ Metrópoles
Ministro do STF, Nunes Marques por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ministro André Mendonça por Carlos Moura/SCO/STF
Ministro Cristiano Zanin por Rosinei Coutinho/STF
Flávio Dino por Wilson Dias/Agência Brasil
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Sede do Supremo Tribunal Federal (STF) por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Na publicação, Dino afirmou que não pretende divulgar o nome da funcionária, da companhia aérea ou a data exata do episódio. Segundo ele, o objetivo do relato não é expor a trabalhadora, mas alertar para os riscos provocados pelo aumento da intolerância política e da radicalização.

O ministro também declarou que situações como essa podem representar ameaças à segurança em aeroportos e voos comerciais, além de refletirem um ambiente de hostilidade crescente em outros setores. “Um cidadão não pode ter receio de sofrer uma agressão de um funcionário de uma empresa, ao consumir um serviço ou produto”, afirmou.

Ao final do texto, Dino pediu que empresas invistam em campanhas internas de educação cívica e respeito às diferenças, especialmente durante o período eleitoral.

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Ataque Aeroporto Stf Ministro

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