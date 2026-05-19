VIOLÊNCIA

Ministro do STF relata ataque de funcionária de companhia aérea em aeroporto: 'Melhor matar'

Magistrado afirmou que episódio aconteceu em São Paulo e relacionou fala à atuação dele no STF

Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 08:25

STF Crédito: Bruno Moura/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, afirmou ter sido alvo de uma ameaça feita por uma funcionária de companhia aérea durante um embarque em São Paulo. O relato foi publicado nas redes sociais do magistrado nesta segunda-feira (18).

Segundo Dino, a funcionária viu o cartão de embarque dele e comentou com um policial judicial responsável pela segurança do ministro que tinha vontade de xingá-lo. Em seguida, ainda de acordo com o relato, ela teria mudado a frase e dito que seria “melhor matar do que xingar”.

“Recentemente, uma funcionária de uma empresa aérea, ao olhar um cartão de embarque com meu nome, manifestou a um agente de polícia judicial a vontade de me xingar. Em seguida se ‘corrigiu’: disse que seria melhor MATAR do que xingar. Como não a conheço, nem ela me conhece, é claro que tais manifestações derivam de minha atuação no STF”, escreveu o ministro.

STF e seus ministros 1 de 12

Na publicação, Dino afirmou que não pretende divulgar o nome da funcionária, da companhia aérea ou a data exata do episódio. Segundo ele, o objetivo do relato não é expor a trabalhadora, mas alertar para os riscos provocados pelo aumento da intolerância política e da radicalização.

O ministro também declarou que situações como essa podem representar ameaças à segurança em aeroportos e voos comerciais, além de refletirem um ambiente de hostilidade crescente em outros setores. “Um cidadão não pode ter receio de sofrer uma agressão de um funcionário de uma empresa, ao consumir um serviço ou produto”, afirmou.