SEM GRAÇA

Ministro do STJ faz chacota de baianos e colegas riem; veja vídeo

Falas foram gravadas durante uma sessão realizada nesta quarta-feira (19)

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) João Otávio de Noronha fez uma piada preconceituosa sobre os baianos e divertiu os colegas, que riram, durante uma sessão realizada nesta quarta-feira (19). As falas foram gravadas.>

“Você já sabe, baiano que joga basquete, dizem que o baiano é tão ágil, tão ágil que quando joga basquete, se ele arremessa a bola na cesta, ela só cai no sábado”, disse o ministro, que é mineiro de Três Corações. >

A fala de Noronha foi feita logo após o ministro Raul Araújo dizer que havia machucado o joelho. “Tranquilizo nosso presidente. Meu problema no menisco é joelho que é comum a nós atletas”, disse Araújo, que nasceu em Fortaleza (CE). Na sequência, Noronha disse que “com esse corpo (Araújo) até deve ser jogador de basquete”. Araújo confirmou que a lesão ocorreu durante a prática de basquete.>

Na sequência, Noronha disse que os baianos que o perdoassem. “Os baianos que me perdoem, eu tenho uma simpatia enorme pela Bahia. Não me expulsem de lá porque eu adoro o acarajé”, disse ele. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles, que não informou se procurou o magistrado. >