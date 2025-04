JUSTIÇA

Morador é expulso de condomínio de luxo depois de ameaçar vizinhos e manter porteiro em cárcere

Além da expulsão, ele também foi condenado a pagar indenização por danos morais

A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou a expulsão de Artur Tavares Costa Carvalho Filho de um condomínio de luxo em Campo Grande (MS). A decisão, divulgada na última terça-feira (1º), mantém sentença de primeira instância e considera o histórico de ameaças, disparos de arma de fogo e cárcere privado de funcionários. Ainda cabe recurso. >

No entendimento do Tribunal, a decisão foi fundamentada e não exigia uma deliberação prévia da assembleia do condomínio para ser ajuizada. O relator do caso destacou que a permanência do morador comprometia a segurança e harmonia do local. >