SOB INVESTIGAÇÃO

Morador que cortou corda de trabalhador em prédio morre em prisão no Paraná

A denúncia do Ministério Público aponta que a vítima fazia a limpeza no sexto andar do prédio, amarrada por uma corda no telhado do prédio, no dia 14 de março. Pelegrin, que vivia na cobertura, usou uma faca para cortar a corda, depois de ameaçar os trabalhadores e dizer que queria que eles deixassem o local. O trabalhador não caiu por conta de uma trava de segurança.