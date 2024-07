INSEGURANÇA

Moradoras do MC Donald's prestam queixa contra agressões e ameaças: 'Me pegou pelo pescoço'

Bruna Muratori, de 31 anos, e sua mãe, Susane Paula Muratori Geremia, ambas residentes do MC Donald's do Leblon abriram um boletim de ocorrência na 14ª delegacia após sofrerem ameaças e agressões físicas.

Em entrevista ao jornal O Globo, Bruna contou que ela e mãe vem sendo hostilizadas recentemente. "Aconteceu um em que a pessoa conseguiu me agredir fisicamente, me pegou pelo pescoço. Esse foi o mais sério. A polícia civil está investigando porque foi a terceira vez", afirmou a jovem.

Conheça a história

O caso de Bruna e Susane morando no Mc Donald's do Leblon veio a publico após uma matéria do CBN. As duas moravam em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e se mudaram para o Rio de Janeiro há cerca de oito anos.