COR DE ROSA

Moraes chama atenção com gravata de grife italiana estampada com cachorrinhos

Ministro deu seu voto em mais um dia no julgamento de Bolsonaro e aliados

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 12:59

Alexandre de Moraes com gravata rosa de cachorrinhos Crédito: Rosinei Coutinho/STF

No terceiro dia de julgamento da ação que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe, o ministro do STF Alexandre de Moraes compareceu ao tribunal usando uma gravata rosa com estampa de cachorrinhos.

O acessório, de seda e vendido pela grife italiana Salvatore Ferragamo por US$ 240 (cerca de R$ 1.300), é descrito no site da marca como capaz de transmitir “energia e descontração” aos looks de trabalho, estando disponível também nas cores azul e amarela.

Durante a sessão de hoje, Moraes afirmou que não restam dúvidas sobre a tentativa de golpe que culminou nos ataques de 8 de janeiro e apontou Bolsonaro como líder das ações para permanecer no poder após a derrota nas eleições de 2022. “O líder do grupo criminoso deixa claro, de viva voz, de forma pública, que jamais aceitaria uma derrota nas urnas, uma derrota democrática nas eleições, que jamais cumpriria a vontade popular”, declarou o relator.

Alexandre de Moraes usou gravata rosa 1 de 5