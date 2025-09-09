Moraes chama atenção com gravata de grife italiana estampada com cachorrinhos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 12:59
No terceiro dia de julgamento da ação que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe, o ministro do STF Alexandre de Moraes compareceu ao tribunal usando uma gravata rosa com estampa de cachorrinhos.
O acessório, de seda e vendido pela grife italiana Salvatore Ferragamo por US$ 240 (cerca de R$ 1.300), é descrito no site da marca como capaz de transmitir “energia e descontração” aos looks de trabalho, estando disponível também nas cores azul e amarela.
Durante a sessão de hoje, Moraes afirmou que não restam dúvidas sobre a tentativa de golpe que culminou nos ataques de 8 de janeiro e apontou Bolsonaro como líder das ações para permanecer no poder após a derrota nas eleições de 2022. “O líder do grupo criminoso deixa claro, de viva voz, de forma pública, que jamais aceitaria uma derrota nas urnas, uma derrota democrática nas eleições, que jamais cumpriria a vontade popular”, declarou o relator.
Alexandre de Moraes usou gravata rosa
Ele também disse que o Brasil quase voltou à ditadura porque um grupo não aceitou a derrota. "Porque uma organização criminosa, constituída por um grupo político, liderada por Jair Bolsonaro, não sabe um princípio democrático e republicano: a alternância de poder. Quem perde, vira oposição e disputa as próximas eleições. Quem ganha, assume e tenta se manter nas eleições, mas tenta se manter pelo voto popular. Não tenta se manter utilizando órgãos do Estado, coagindo, ameaçando gravemente, deslegitimando o poder judiciário do seu país e a Justiça Eleitoral. Não tenta se manter com bombas em aeroportos. Não tenta se manter com a destituição da diplomação do seu adversário político que venceu. Não tenta se manter organizando a festa da Selma, com invasão e depredação da sede dos Três Poderes", afirmou.