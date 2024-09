DISPUTA

Moraes determina transferência de R$ 18 milhões bloqueados de X e Starlink para conta da União

Ministro considerou que as multas foram integralmente quitadas e determinou o desbloqueio imediato das contas e ativos da empresa

Estadão

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 15:00

O ministro Alexandre de Moraes Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes determinou o repasse do valor de R$ 18,35 milhões em multas impostas ao X, rede social do empresário Elon Musk, em razão do descumprimento de decisões judiciais. Moraes considerou que as multas foram integralmente quitadas e determinou o desbloqueio imediato das contas bancárias e ativos da Starlink (R$11 milhões) e do X (R$7,2 milhões) no Brasil.

Na quinta-feira, 12, o Banco Citibank S.A. e Itaú Unibanco S.A. comunicaram ao STF que cumpriram integralmente as determinações e efetivaram as transferências para a conta da União no Banco do Brasil.