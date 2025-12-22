LUTO

Morre aos 80 anos Ieda Maria Vargas, primeira brasileira a vencer o Miss Universo

Ícone da beleza nacional, gaúcha venceu o concurso em 1963 e vivia em Gramado

Carol Neves

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 19:56

Ieda Maria Vargas Crédito: Reproduçao

Ícone da beleza brasileira e responsável por um feito inédito para o país, Ieda Maria Vargas morreu nesta segunda-feira (22), aos 80 anos, em Gramado, na Serra Gaúcha. A ex-Miss Universo estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Arcanjo São Miguel.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a causa da morte nem sobre o velório e o sepultamento.

A miss Ieda Maria Vargas 1 de 7

Natural de Porto Alegre, onde nasceu em 31 de dezembro de 1944, Ieda entrou para a história ao vencer o Miss Universo em 1963, aos 18 anos, durante a final realizada em Miami Beach, nos Estados Unidos. Antes disso, já havia conquistado os títulos de Miss Porto Alegre, Miss Rio Grande do Sul e Miss Brasil, consolidando uma trajetória rápida e marcante nos concursos de beleza.

Ela teve sua estreia em concursos após muita insistência, em 1962, quando foi eleita Rainha das Piscinas do Rio Grande do Sul, aos 17 anos. A partir dali, acumulou vitórias até alcançar a principal coroa da beleza mundial no ano seguinte.

O reinado como Miss Universo terminou em 1º de agosto de 1964, quando passou a faixa para a grega Corinna Tsopei. Após o título, Ieda viveu por um período em Miami e, em 1968, casou-se com José Carlos Athanázio, já falecido, com quem teve dois filhos.

De volta ao Brasil, fixou residência em Porto Alegre e optou por uma vida discreta, longe da carreira artística. Mesmo assim, participou ocasionalmente de eventos nacionais e internacionais como convidada especial.