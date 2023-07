Morre Itamar Serpa, fundador da Embelleze, aos 82 anos

O empresário e fundador da empresa Embelleze, Itamar Serpa Fernandes, morreu aos 82 anos. A informação foi compartilhada no perfil do Instagram da marca na noite desta terça-feira (18).



"Em nome da Família Embelleze, é com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Itamar Serpa Fernandes, nosso fundador e grande inspiração. Dedicou sua vida a fazer deste mundo um lugar melhor para todos que com ele conviveu. Fazia questão de ouvir, de ensinar e sempre inspirar", iniciou o texto.