MOTORISTA FOI SOLTO

Morre menina de 5 anos atropelada no colo da mãe na faixa de pedestre no ES

Morreu na tarde desta sexta (23) a menina de cinco anos que foi atropelada no colo da mãe na faixa de pedestre no bairro Glória, em Vila Velha, Espírito Santo. O atropelamento aconteceu na noite de quarta (21).

A criança ficou quase dois dias internada em estado gravíssimo no Hospital Infantil de Vitória. A morte de Laura Beatriz foi confirmada pelo pai, Heidson Fantoni, ao g1.

A criança estava no colo da mãe quando as duas foram atropeladas pelo mecânico Wenderson Fagundes, de 20 anos, que ultrapassou o sinal vermelho. Testemunhas contaram ao g1 que o sinal estava fechado para veículos e liberado para pedestres.

As duas estavam saindo do Pronto Atendimento da Glória e seguiam em direção ao veículo da família, onde Heidson Fantoni, pai de Laura e marido de Mara, as esperava.