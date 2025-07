ALAGOAS

Motorista de aplicativo forja sequestro para receber seguro de R$ 50 mil do carro

Homem se feriu ao incendiar veículo e emocionou a internet com falsa versão, arrecadando dinheiro via Pix

A Polícia Civil de Alagoas confirmou nesta quinta-feira (17) que o motorista de aplicativo Josivaldo dos Santos Silva forjou um sequestro e ateou fogo no próprio carro com o objetivo de receber R$ 50 mil do seguro do veículo. A suposta vítima ainda sofreu queimaduras de segundo grau nos braços e pernas durante a ação.>