Motorista que atropelou e matou nove capivaras apresenta-se para depor

O motorista que atropelou e matou nove capivaras em Brasília apresentou-se voluntariamente para prestar depoimento, na tarde desta quarta-feira (2/8), na da Polícia Civil (PCDF). Segundo o Correio Braziliense, o condutor partou o carro e ligou para as autoridades logo após o atropelamento em série.



“Ele disse que estava andando pela via e ocorreu esse atropelamento. Imediatamente, ele parou o veículo e verificou que as capivaras já estavam sem vida. Fez contato com as autoridades legais a fim de saber o que poderia ser feito naquele momento", disse o delegado Douglas Fernandes ao Correio Braziliense.