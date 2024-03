MATO GROSSO DO SUL

Mulher descobre feto mumificado na barriga: 'Grávida há 56 anos'

Uma mulher de 86 anos foi ao hospital reclamando de (dores abdominais" e se surpreendeu com o motivo da enfermidade: um feto mumificado há 56 anos no útero. A idosa passou por uma cirurgia para a retirada da "massa", mas morreu dias depois na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.