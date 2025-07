DF

Mulher dirige até prova do Detran para tirar CNH e é multada em R$ 880

A multa aplicada corresponde a três vezes o valor previsto para uma infração de natureza média

Uma candidata que tentava obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi multada em R$ 880,40 na manhã desta terça-feira (15) após ser flagrada dirigindo sem habilitação no pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), em Taguatinga.>