ACIDENTE

Mulher é atropelada por carro sem motorista em Belo Horizonte

O acidente aconteceu na Avenida Antônio Carlos, no bairro São Cristóvão. Segundo informações da polícia, o carro estava estacionado, mas não estava com o freio de mão puxado. O dono do carro viu a movimentação e acionou a polícia.