ASSALTO

Mulher é feita refém em banco, luta contra assaltante, e criminoso acaba baleado no Rio

O homem usou um caco de vidro para render a mulher em agência no Leblon

Uma mulher foi mantida refém em uma agência bancária na manhã deste sábado (22), na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. O homem usou um caco de vidro para render a mulher.>

Segundo o Uol, a mulher reagiu ao sequestro. Mesmo com as negociações sendo realizadas pelos agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), a vítima entrou em luta corporal com o criminoso. Os PMs, então, invadiram a agência e balearam o criminoso.>