Mulher é mantida refém por 24h em São Paulo; polícia busca autores do sequestro

Uma mulher de 40 anos foi sequestrada na noite de quarta-feira, 23, e mantida como refém na Rua Pedro Avancine, perto da Marginal Pinheiros, no Morumbi, na zona sul da capital paulista, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Após denúncia anônima, a polícia resgatou a vítima depois de 24 horas, na quinta-feira à noite, 24. A polícia ainda trabalha para identificar e prender os criminosos.



"Policiais militares da Rota foram acionados sobre um sequestro onde a vítima estaria em uma comunidade. No local, encontraram a mulher em um barraco", disse a SSP.