HISTÓRIA DE VIDA

Mulher fica grávida aos 63 anos e compartilha história: 'Surpresa para todos'

Mineira já tem dois filhos de mais de 40 anos de outro relacionamento

Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 13:12

Beatriz Souza de Castro Barbara e Eder Fernandes Barbara Crédito: Reprodução

A aposentada Beatriz Souza de Castro Barbara, de 63 anos, está prestes a dar à luz seu primeiro filho, Caio, fruto de sua união com o comerciante Eder Fernandes Barbara, de 35. A cesariana está marcada para o dia 6 de março, quando ela estará com 35 semanas de gestação. Beatriz espera completar as 38 semanas de gravidez, desde que não haja imprevistos. >

O casal, que mora em Três Pontas, Minas Gerais, está junto há sete anos e oficializou o casamento em maio do ano passado. Devido à idade de Beatriz, a gravidez foi possível graças a um tratamento de fertilização in vitro, com a doação de óvulos de uma mulher mais jovem. Beatriz, que já havia passado pela menopausa, fez uso da técnica para engravidar.>

Este é o primeiro filho de Eder, enquanto Beatriz já é mãe de dois filhos adultos, Dayvis, de 42 anos, e Anita, de 40. Eder sempre teve o sonho de ser pai e compartilhou sua vontade com Beatriz desde o início do relacionamento. Com o tempo, Beatriz se abriu para a ideia, mesmo com receio devido à sua idade.>

A fertilização foi bem-sucedida na primeira tentativa, um ano após o início do tratamento. Beatriz fez o teste de farmácia, que deu positivo, e confirmou a gravidez com um exame de sangue no mesmo dia, o que trouxe uma grande alegria para o casal.>

A família só foi informada quando tudo deu certo. "A gente não contou antes. Foi uma surpresa para todo mundo. Muita gente achou que era mentira, que era brincadeira. Depois que eles assimilaram que era real, apoiaram nossa decisão", afirma. >

Beatriz tem recebido acompanhamento médico intensivo desde o início da gestação, com consultas com ginecologistas, cardiologistas, nutricionistas e obstetras. Ela observou que essa gravidez tem sido mais tranquila do que as anteriores, especialmente em relação ao ganho de peso, tendo engordado apenas 8 quilos. Acompanhamentos diários de exames de sangue mostraram que ela não desenvolveu complicações como diabetes gestacional ou problemas com pressão arterial.>

O casal não revelou sua decisão de ter um filho para a família até que Beatriz já estivesse grávida, o que causou surpresa entre os parentes e amigos. No entanto, após a aceitação da notícia, receberam apoio. Beatriz compartilhou que as críticas que enfrentaram vêm principalmente de desconhecidos nas redes sociais, embora a maioria das pessoas aprove a escolha, pois sabem que Caio será muito amado.>

Beatriz se sente feliz por ser um exemplo para outras mulheres mais velhas que sonham em ser mães. Ela incentiva essas mulheres a buscarem informações sobre os tratamentos possíveis. "Tenho 63 anos e estou prestes a dar à luz. Queria dizer para essas mães que vale a pena tentar. Lógico que cada caso é um caso, mas vale a pena buscar informação para, quem sabe, iniciar um tratamento. Não é impossível", disse ela em entrevista ao Uol. >

Limite para gravidez>

Embora a recomendação do Conselho Federal de Medicina seja que as técnicas de reprodução assistida sejam realizadas até os 50 anos, o procedimento pode ser feito em mulheres mais velhas, com acompanhamento médico rigoroso. Gestantes após essa faixa etária enfrentam riscos elevados, como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e doenças cardiovasculares, além de desafios no pós-parto. Mulheres na menopausa ou pós-menopausa também necessitam de reposição hormonal específica para preparar o útero para a gravidez.>