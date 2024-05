Mulher finge a própria morte após ser cobrada por golpe do PIX falso em pizzaria

O dono de uma pizzaria de Recife denunciou uma cliente que teve uma dívida cobrada, por enviar comprovantes falsos de PIX para os pedidos que fazia, e respondeu com uma nota de pesar encaminhada. A "falsa morte" foi publicada nas redes sociais pelo proprietário do local. O caso é investigado pela Polícia Civil como estelionato/fraude.

"O pessoal via o comprovante e achava que estava tudo certo. Aí, teve um dia que ela pediu para a casa de uma amiga dela, só que, na hora, eu estava mexendo no computador e não chegou nenhuma notificação de PIX", disse o dono da pizzaria.

No dia seguinte, o empresário foi até o banco com o comprovante impresso. Lá, os funcionários disseram que o print era falso e mostraram coisas que não deveriam ter em um comprovante verdadeiro, como fontes diferentes.

Após expor o caso nas redes sociais, Renato foi procurado por donos de outros estabelecimentos que também foram vítimas do golpe. As vítimas foram até o local de trabalho da jovem, no setor de cartões de uma rede de supermercados. De acordo com Renato, descobriram que ela foi demitida após ser flagrada clonando cartões dos clientes.