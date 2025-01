DOENÇA

Mulher que contraiu raiva humana após ser mordida por sagui morre no Recife

A paciente apresentava sintomas como dormência, dores e fraqueza muscular, evoluindo para um estado neurológico grave

Uma mulher de 56 anos morreu no sábado (11), no Recife, após contrair raiva humana, marcando o primeiro caso da doença em Pernambuco nos últimos oito anos. A vítima foi mordida por um sagui em 28 de novembro de 2024, em Santa Maria do Cambucá, no agreste pernambucano, e, inicialmente, procurou atendimento médico, sendo orientada a tomar soro e realizar quatro injeções. No entanto, ela não retornou para dar continuidade ao tratamento.

Cerca de um mês depois, seu quadro se agravou e ela foi transferida para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc) no dia 31 de dezembro. A paciente apresentava sintomas como dormência, dores e fraqueza muscular, evoluindo para um estado neurológico grave, com insuficiência respiratória, em 2 de janeiro, segundo informação do Uol.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 48 casos de raiva humana entre 2010 e 2024, sendo que a maioria das infecções foi transmitida por morcegos, seguidos de ataques de cães, primatas não-humanos, raposas, felinos e até bovinos. Apenas dois pacientes sobreviveram à doença no país. Em 2008, Marciano Menezes da Silva, mordido por um morcego, foi tratado a tempo, mas com sequelas. Em 2017, um adolescente foi diagnosticado e tratado em Manaus, também com sucesso.