CASO RARO

Mulher só descobre no 3º mês que está grávida de trigêmeos: 'nessa hora minha pressão baixou'

Gestante diz que 1ª ultrassonografia informava que se tratava de uma "gestação tópica única" e trazia até o tamanho do feto

Mãe de um garoto de 5 anos, a paulista Diane Souza Borburema, 27 anos, descobriu em janeiro que estava grávida do segundo filho. Na ocasião, compartilhou a novidade nas redes sociais: "Agora somos papais novamente e o JP terá seu maior sonho realizado: um (a) irmão (a)". Segundo a moradora do Guarujá, a primeira ultrassonografia informava que se tratava de uma "gestação tópica única" e trazia até o tamanho do feto. Para surpresa de toda a família, na 13ª semana da gestação, na última sexta-feira (14), quando Diane foi realizar mais uma ultrassonografia, veio o susto. Ela descobriu que, em vez de mais um menino, carregava em seu ventre três meninos. "Nessa hora, minha pressão baixou, uma sensação de desmaio, sem acreditar. Aqui está o resultado: gestação trigemelar, todos na mesma placenta. Ou seja idênticos", contou, na rede social. >

Daine conta que o marido, o educador físico Romulo Borburema é gêmeo. No entanto, como sua primeira gravidez não foi gemelar, ela não se preocupou tanto com a possibilidade de vir dessa vez. Ela parou de usar métodos contraceptivos em dezembro de 2024, engravidou no mesmo mês e descobriu a gestação no dia 9 de janeiro deste ano. "Nós estamos vivendo um caso raro de trigêmeos univitelinos e eu ainda estou impactada com tudo o que está acontecendo. Ainda estou me acostumando com essa repercussão toda. Eu estava grávida de um feto e, com quase quatro meses, descobri mais dois", contou, na rede social. >