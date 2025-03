VEJA VÍDEO

Mulher sobe em capô de carro em movimento para impedir que marido alcoolizado leve a filha do casal

Em depoimento à polícia, mulher diz que marido a agrediu momentos antes do episódio

Uma mulher de 29 anos subiu no capô de carro em movimento para impedir que o marido, que estava alcoolizado, levasse embora a filha do casal. O caso aconteceu na cidade Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, na madrugada do último domingo (9), e viralizou nas redes sociais após testemunhas gravarem a cena. >

Na sequência, ele teria pegado a filha do casal, a colocado no carro e tentado ir embora com o veículo. Ao ver o que ele estava fazendo, a mulher se atirou sobre o capô do carro e começou a bater com a mão no para-brisas. O homem saiu do veículo para tentar afastá-la, mas não conseguiu. Ele chegou a tentar dirigir por mais alguns metros, quando a gravação termina. >