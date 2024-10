ENTROU VESTIDA

Mulher tira as roupas e anda nua no Palácio do Planalto, em Brasília

O incidente aconteceu na manhã desta terça-feira (30), pouco antes de um evento no local

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 23:34

Mulher fica nua no Palácio do Planalto Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher foi abordada na manhã desta quarta-feira, 30, pela segurança do Palácio do Planalto por andar despida dentro do prédio do Executivo federal.

Segundo testemunhas que estavam no Palácio, ela entrou vestida, e passou pelo detector de metais, e após adentrar nas imediações da sede do governo, tirou as roupas, e andou nua pelo local.

A mulher retirou as roupas, ficando com um salto alto e uma bolsa em mãos. As testemunhas ainda relataram que a mulher tinha falas desconexas.

Ela foi atendida pelo serviço médico do Planalto. Ao entrar no prédio, a mulher pedia para falar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

O vice-presidente estava no Planalto para participar de um evento sobre a indústria e as práticas sustentáveis. Apesar do incidente, o evento foi mantido.