AMBIENTE

Mulheres lançam carta por igualdade climática antes da COP30

Ministras participam de lançamento ao lado da ativista climática baiana Gilda Gomes

Carol Neves

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 11:01

A ministra Marina Silva na Flip 2025 Crédito: Reprodução/ YouTube

As ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas) participam nesta semana do lançamento da "Carta das Mulheres" para a COP30, ao lado da ativista climática baiana Gilda Gomes. O documento será apresentado oficialmente durante o Festival Curicaca, em Brasília, e levado à conferência do clima, que ocorrerá em novembro, em Belém (PA).

A iniciativa é resultado de um processo colaborativo que reuniu institutos, associações civis, coletivos e grupos educacionais. A proposta é destacar como a crise climática afeta de maneira desproporcional as mulheres e cobrar ações mais efetivas de governos e instituições.

Segundo a coordenadora do evento, Gabriela Rollemberg, as mulheres compõem a maioria entre os mais atingidos pelos efeitos do aquecimento global. “As mulheres representam 80% das pessoas mais impactadas pela emergência climática, mas permanecem subrepresentadas nas decisões políticas”, afirmou.

Ainda de acordo com Gabriela, o texto propõe medidas práticas para enfrentar o problema. “A Carta buscará propor políticas públicas concretas, legislações e incentivos para enfrentar os efeitos da crise climática, fortalecendo redes de apoio e representação feminina”, explicou.