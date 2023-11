'Não sou faccionada', diz esposa de líder do CV que estava no governo

A imagem de Luciane Barbosa Farias, presidente da ILA (Associação Instituto Liberdade do Amazonas), circulou pelas redes sociais participar de duas reuniões no Ministério da Justiça e Segurança Pública.



No entanto, ela é esposa de um líder do Comando Vermelho no Amazonas, e foi acusada de também ser integrante da facção criminosa. Em uma coletiva festa na segunda-feira (13), ela comentou que nunca fez parte de nada errado, e acabou sendo conhecida como "dama do tráfico".