DIAGNÓSTICO

Nem toda tontura é labirintite ou pressão baixa: saiba o que pode estar por trás do problema

Especialistas alertam que identificar a causa exata é essencial para o tratamento adequado

Quando uma pessoa reclama de tontura, inevitavelmente vai encontrar um leigo para dar pitaco no diagnóstico: "é pressão baixa", "é labirintite". O que nem todo mundo sabe é que a tontura é uma queixa comum nos consultórios médicos, mas nem sempre tem origem no labirinto ou na pressão arterial. Em alguns casos, pode ser sintoma de alterações neurológicas importantes, envolvendo o cérebro ou a medula espinhal. Segundo o neurocirurgião Felippe Saad, do Hospital Albert Sabin ( HAS), identificar a causa exata é essencial para o tratamento adequado. >