CÂMARA

Nikolas confirma que contratou designer de sobrancelha para gabinete em Brasília

Parlamentar foi criticado e rebateu comentários

“Sim, eu contratei. Ela tá aqui. Mas não pra fazer minha sobrancelha. E dá pra ver, ó. Porque se for contratada pra isso, tá demitida”, ironizou ele, indicando as sobrancelhas.>

A funcionária é Brennda Luiara Lima Liberato, que trabalho no gabinete de Nikolas desde maio do ano passado, com salário de cerca de R$ 3,8 mil.>