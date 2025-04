PRECONCEITO

“Deputada Nikole”: Justiça condena Nikolas Ferreira a pagar R$ 200 mil

Juíza afirmou que as falas de Nikolas Ferreira constituem “verdadeiro discurso de ódio”

A 12ª Vara Cível de Brasília condenou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), nesta terça-feira (29/4), a pagar R$ 200 mil em indenização por dano moral coletivo pelo episódio no qual se fantasiou com peruca amarela e se apresentou como “Deputada Nikole”, em ironia a pessoas transgêneros, no Dia Internacional da Mulher. À época, o deputado disse que “as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres”.>

A Aliança Nacional LGBTI+ e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (Abrafh) entraram com a ação civil pública contra o parlamentar, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). No processo, alegaram que Nikolas Ferreira cometeu crime de transfobia, fez discurso de ódio e incitação à violência contra a população LGBTI+.>