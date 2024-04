FAKE NEWS

No Dia da Mentira, STF divulga campanha de combate à desinformação

Com o objetivo de explicar o que é a desinformação e engajar a sociedade em seu combate, a primeira publicação do programa lembra o usuário de checar as fontes do conteúdo para confirmar sua veracidade e alerta: "na dúvida, não compartilhe!".