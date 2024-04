MATO GROSSO

Noiva ganha despedida de solteira surpresa com a Carreta Furacão

Noiva se surpreende ao se deparar com a Carreta Furacão em despedida de solteira surpresa e decide levar todos para a despedida de solteiro do noivo

Com data de casamento marcada, uma noiva de Cuiabá, no Mato Grosso, foi surpreendida por uma despedida de solteira inusitada. O momento foi organizado por um grupo de amigas e chamou a atenção pela presença ilustre da "Carreta Furação" e rapidamente conquistou grande repercussão nas redes sociais.

Em vídeos da festa, realizada no último sábado, 30, é possível ver a noiva, Maria Teresa de Santana, de 33 anos, chegando de carro e se divertindo com a festa inesperada. Ela aproveitou para dançar a coreografia com os personagens.