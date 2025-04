NOVIDADES

Novas funções: veja o que vai mudar no Instagram em 2025

As funcionalidades serão implementadas de forma gradual ao longo desse ano

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de abril de 2025 às 09:22

Instagram Crédito: Shutterstock

Volta e meia os usuários se deparam com uma novidade no Instagram. Desde que foi criada, a rede social já passou por diversas transformações e, em 2025, não será diferente. Pelo menos dez novas funções estão previstas para serem implementadas ao longo de 2025, segundo o especialista em marketing digital e autor do best-seller Instagram Marketing, Rafael Terra, que acaba de ser escolhido como Creator Parceiro da Meta no Brasil – reconhecimento dado a apenas sete pessoas em todo o país. Agora, ele recebe em primeira mão as tendências, testes e estratégias que vão moldar o futuro das redes sociais. Após participação em evento exclusivo, o especialista em marketing digital revela as 10 ferramentas mais poderosas que o Instagram vai liberar durante o ano de 2025:>

1. Tradução e dublagem automática de reels

A nova funcionalidade permitirá que Reels sejam automaticamente dublados e traduzidos para diferentes idiomas. O recurso tem como objetivo ampliar o alcance global de conteúdos, rompendo barreiras linguísticas e permitindo que criadores atinjam públicos internacionais com mais facilidade. >

2. Chamadas de vídeo com Inteligência Artificial Usuários poderão interagir por vídeo com avatares de criadores gerados por inteligência artificial, mesmo quando os criadores estiverem offline. A interação só será possível mediante autorização do influenciador, criando uma nova possibilidade de conexão entre público e creators.>

3.Meta Movie Gen: geração de vídeos promocionais A ferramenta permitirá a criação automática de trailers promocionais a partir de vídeos já publicados ou inéditos. O objetivo é facilitar a produção de conteúdo com apelo emocional e otimizar o alcance em campanhas de divulgação.>

4. Reels de Teste (Trial Reels) A funcionalidade possibilita a publicação de vídeos que serão exibidos exclusivamente para usuários que ainda não seguem o perfil do criador. A medida oferece um espaço seguro para testar novos formatos e estilos sem impactar a base atual de seguidores.>

5. Super DMs: novos recursos para mensagens diretas As mensagens diretas contarão com novos recursos, como agendamento de envios, tradução em até 99 idiomas e a geração de QR Codes para criação rápida de grupos de chat. As novidades visam ampliar o uso das DMs como canal estratégico de relacionamento.>

6. IG Reels Blend A nova função sugere Reels personalizados diretamente nas mensagens diretas dos contatos mais próximos. A iniciativa busca incentivar o compartilhamento orgânico de conteúdos e o fortalecimento de conexões dentro da plataforma.>

7. Agendamento de Postagens no Threads Será possível programar publicações no Threads, garantindo uma cadência editorial contínua sem a necessidade de publicação manual. O recurso responde à crescente demanda por automação no gerenciamento de conteúdo multiplataforma.>

8. QR Code para Grupos de Chat A Meta lançará uma funcionalidade que permite a criação de grupos por meio de QR Codes escaneáveis. Ideal para eventos, mentorias, lançamentos e comunidades de nicho, a ferramenta facilitará a formação de grupos de forma simples e acessível.>

9. App Edits Com foco em produtividade, o novo aplicativo permitirá a edição rápida de vídeos. A ferramenta trará recursos como cortes automáticos, adição de trilhas sonoras e ajuste de ritmo, otimizando o processo de edição diretamente pelo celular.>