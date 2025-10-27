Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nove em cada 10 casos de AVC poderiam ser evitados; saiba mais

Especialista explica que 90% dos AVCs estão relacionados a fatores de risco modificáveis

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:44

AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde
Nove em cada 10 casos de AVC poderiam ser evitados; saiba mais Crédito: Freepik

O acidente vascular cerebral (AVC) ainda é uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil e, segundo especialistas, a maior parte dos casos poderia ser evitada. Estimativas indicam que aproximadamente 90% dos AVCs estão relacionados a fatores de risco modificáveis, como hipertensão, tabagismo, diabetes e sedentarismo.

“Controlar a pressão arterial é, sem dúvida, o fator mais importante e, ainda assim, o mais negligenciado”, afirma o Dr. Hugo Doria, MD, PhD e neurocirurgião do Hospital Santa Catarina - Paulista. “A hipertensão é silenciosa, mas responde muito bem ao tratamento quando há adesão e acompanhamento médico. É o passo mais eficaz para evitar o AVC.”

Além da pressão alta, outras condições merecem atenção especial. A fibrilação atrial, arritmia que pode gerar coágulos capazes de obstruir vasos cerebrais, é uma das principais causas de AVC isquêmico, o tipo mais comum. “O uso de anticoagulantes, quando indicado, reduz expressivamente o risco”, explica o médico.

Nove em cada 10 casos de AVC poderiam ser evitados; saiba mais

AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Anna Bizon
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por rawpixel.com / Busbus
Unhappy middle aged retired female in blue shirt feeling unwell, closing eyes and massaging temples, trying to soothe headache. Senior lady suffering from migraine. Maturity, age and health care por Freepik
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik
Neurological doctor cheking eeg headset explaining to patient diagnosis of disease and treatment for nervous system. Scientist researcher analysing brain scan and tomography on monitor in lab por Freepik
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik
1 de 6
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Anna Bizon

O AVC hemorrágico, que ocorre por ruptura de vasos, costuma ter sua origem associada a doenças cerebrovasculares silenciosas, como aneurismas e malformações arteriovenosas: “Essas lesões podem ser diagnosticadas antes de uma ruptura. Assim como o check-up cardiológico, é essencial realizar o check-up neurológico com o neurocirurgião vascular”.

Outro ponto que preocupa o especialista é a alta taxa de recorrência entre pacientes que não mantêm o controle dos fatores de risco. “Quem abandona o tratamento da hipertensão, deixa o diabetes descompensado ou continua fumando, tem risco muito maior de sofrer um novo AVC”, alerta o doutor em neurologia e neurociências pela UNIFESP.

“Tempo é cérebro”

Reconhecer o AVC rapidamente é decisivo para reduzir sequelas. Entre os sinais clássicos estão: sorriso torto, fraqueza súbita em um braço ou perna e dificuldade para falar ou entender palavras. “Existe uma frase que repito sempre: tempo é cérebro. Cada minuto de atraso representa a perda de milhões de neurônios”, destaca o especialista do Hospital Santa Catarina - Paulista.

“Ao menor sinal, a recomendação é acionar imediatamente o SAMU pelo número 192 e informar o horário exato do início dos sintomas. Essa informação é importante e define se o paciente pode receber terapias como a trombólise, que dissolve o coágulo e reduz as sequelas”, explica.

O AVC tem atingido os adultos mais jovens, embora o risco seja maior com a idade avançada e a maioria dos casos ainda ocorra em pessoas com mais de 60 anos. O aumento da obesidade, do sedentarismo e do consumo de drogas ilícitas contribui para antecipar o surgimento da doença.

Prevenir é o caminho

Investir em prevenção é a estratégia mais eficiente. “Cerca de 90% dos AVCs poderiam ser evitados com políticas públicas consistentes de controle da pressão arterial, de arritmias e incentivo à atividade física. Saber identificar sinais, agir rápido e realizar acompanhamento regular mudam a trajetória de quem poderia ser mais uma vítima”, avalia o Dr. Hugo.

Ele também destaca a importância da ampliação de acesso a centros de referência, capazes de realizar trombólise e trombectomia dentro da janela terapêutica ideal. “O Brasil tem ilhas de excelência, mas ainda há desigualdade no acesso. Muitos pacientes chegam tarde demais ao hospital”, afirma o coordenador do departamento de Neurocirurgia Vascular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia - SBN.

O cérebro pode se reinventar

As sequelas do AVC nem sempre são irreversíveis. Com atendimento rápido e reabilitação adequada, com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhamento neuropsicológico, é possível recuperar funções e autonomia. “O cérebro tem uma capacidade de adaptação impressionante, especialmente nos primeiros meses após o evento”, explica o especialista.

“Mas o que realmente muda a história do paciente é o diagnóstico e tratamento preventivo de doenças cerebrovasculares. Quando pertinentes, ainda, contam a rapidez no diagnóstico agudo, quando o AVC está acontecendo, e o comprometimento com a reabilitação neurológica no pós AVC”, conclui o especialista do Hospital Santa Catarina - Paulista.

Sinais de alerta:

  • Sorriso torto 
  • Abraço fraco (um lado do corpo) 
  • Mensagem confusa (fala arrastada ou incompreensível)
  •  Urgência: ligue 192 imediatamente

Principais fatores de risco:

  • Hipertensão arterial
  •  Diabetes 
  • Colesterol alto
  • Tabagismo 
  • Sedentarismo
  • Obesidade
  • Consumo de álcool e drogas ilícitas

Mais recentes

Imagem - Mulher passa mal e morre após consumir bebida alcoólica em bar

Mulher passa mal e morre após consumir bebida alcoólica em bar
Imagem - Quem é a ‘Esquerdogata’, influencer presa após humilhar policiais

Quem é a ‘Esquerdogata’, influencer presa após humilhar policiais
Imagem - Tem limite de renda? Tire todas as dúvidas do Programa Reforma Casa Brasil

Tem limite de renda? Tire todas as dúvidas do Programa Reforma Casa Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada