VIOLÊNCIA

Novo Cangaço: bandidos explodem banco e atacam quartel da PM

Um soldado que estava de plantão sofreu um corte na mão

Na madrugada desta terça-feira (8), Guaxupé, no sul de Minas Gerais, foi alvo de um ousado ataque criminoso que atingiu simultaneamente uma agência da Caixa Econômica Federal e o quartel da 79ª Companhia da Polícia Militar. A ação violenta, registrada por câmeras de segurança por volta das 1h45, envolveu o uso de armas de grosso calibre e explosivos, deixando rastro de destruição no centro da cidade. As informações são do G1.>