O que é a 'Papudinha', para onde Bolsonaro foi transferido

Metrópoles
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 21:19
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, na tarde desta quinta-feira (15), a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da Superintendência da Polícia Federal (PF) para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (19º BPM), conhecido como Papudinha.
“Determino a imediata transferência de Jair Messias Bolsonaro da Sala de Estado Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal/DF para a Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar – PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF, para cumprimento da pena privativa de liberdade fixada por esta CORTE”, determinou Moraes.
Veja a cela em que Bolsonaro ficará preso na Papudinha
O local é conhecido como Papudinha, onde há alojamento para presos – que costumam ser militares – e locais para descanso dos PMs que estão em serviço.