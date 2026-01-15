COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA

O que é a 'Papudinha', para onde Bolsonaro foi transferido

Ex-presidente Jair Bolsonaro deixou cela na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília

Metrópoles

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 21:19

Complexo Penitenciário da Papuda Crédito: Reprodução/ TV Globo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, na tarde desta quinta-feira (15), a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da Superintendência da Polícia Federal (PF) para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (19º BPM), conhecido como Papudinha.

“Determino a imediata transferência de Jair Messias Bolsonaro da Sala de Estado Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal/DF para a Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar – PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF, para cumprimento da pena privativa de liberdade fixada por esta CORTE”, determinou Moraes.

