64 m², TV e água quente: veja como será a cela de Bolsonaro na Papuda

Ex-presidente já foi transferido para a Papudinha, localizada dentro do Complexo Penitenciário da Papuda

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20:08

Bolsonaro foi transferido para Papudinha Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles/ Reprodução

Após decisão do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido para uma sala de Estado-Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), conhecido como “Papudinha”, localizada dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. A transferência ocorreu na tarde desta quinta-feira (15).

A sala onde o ex-chefe do Executivo brasileiro ficará alojado possui área de 64,7 m², cerca de cinco vezes maior do que a cela que Bolsonaro ocupava na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, segundo informações do portal g1.

O espaço conta com sala, quarto, banheiro, cozinha e lavanderia. No local, há geladeira, chuveiro com água quente, televisão, cama de casal e armários. Bolsonaro ficará sozinho no espaço, que é similar ao ocupado por Anderson Torres e Silvinei Vasques juntos.

Enquanto cumpre a pena, o ex-mandatário terá, diariamente, café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. Ele também terá direito a alimentação especial diária, considerando suas condições específicas de saúde.

Bolsonaro poderá receber visitas semanais da esposa e dos filhos, em dias previamente definidos, além de realizar leituras e produzir resenhas como forma de remição de pena. Moraes autorizou ainda a assistência religiosa do bispo Rodovalho e do pastor Thiago Manzoni, bem como permitiu que Bolsonaro realize exercícios físicos e tome banho de sol a qualquer momento do dia. As atividades deverão ocorrer na área externa do local, que possui cerca de 10 m².