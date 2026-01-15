Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

64 m², TV e água quente: veja como será a cela de Bolsonaro na Papuda

Ex-presidente já foi transferido para a Papudinha, localizada dentro do Complexo Penitenciário da Papuda

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20:08

Bolsonaro foi transferido para Papudinha
Bolsonaro foi transferido para Papudinha Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles/ Reprodução

Após decisão do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido para uma sala de Estado-Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), conhecido como “Papudinha”, localizada dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. A transferência ocorreu na tarde desta quinta-feira (15).

A sala onde o ex-chefe do Executivo brasileiro ficará alojado possui área de 64,7 m², cerca de cinco vezes maior do que a cela que Bolsonaro ocupava na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, segundo informações do portal g1.

Veja a cela em que Bolsonaro ficará preso na Papudinha

Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Bolsonaro foi transferido para Papudinha por Hugo Barreto/Metrópoles/ Reprodução
1 de 8
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução

O espaço conta com sala, quarto, banheiro, cozinha e lavanderia. No local, há geladeira, chuveiro com água quente, televisão, cama de casal e armários. Bolsonaro ficará sozinho no espaço, que é similar ao ocupado por Anderson Torres e Silvinei Vasques juntos.

Enquanto cumpre a pena, o ex-mandatário terá, diariamente, café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. Ele também terá direito a alimentação especial diária, considerando suas condições específicas de saúde.

Bolsonaro poderá receber visitas semanais da esposa e dos filhos, em dias previamente definidos, além de realizar leituras e produzir resenhas como forma de remição de pena. Moraes autorizou ainda a assistência religiosa do bispo Rodovalho e do pastor Thiago Manzoni, bem como permitiu que Bolsonaro realize exercícios físicos e tome banho de sol a qualquer momento do dia. As atividades deverão ocorrer na área externa do local, que possui cerca de 10 m².

Conforme documento acessado pela GloboNews, a medida garante assistência médica em tempo integral ao ex-presidente, além de autorizar sessões de fisioterapia em dias predeterminados. Bolsonaro poderá ser deslocado para atendimentos de urgência, desde que haja comunicação com 24 horas de antecedência. O pedido da família para a concessão de uma smart TV, no entanto, foi negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Tags:

Jair Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quinta-feira (15)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quinta-feira (15)
Imagem - Enem 2025: Inep divulga notas individuais nesta sexta-feira (16)

Enem 2025: Inep divulga notas individuais nesta sexta-feira (16)
Imagem - Dois bebês são intoxicados por fórmulas infantis da Nestlé

Dois bebês são intoxicados por fórmulas infantis da Nestlé

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)
01

Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)

Imagem - Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados
02

Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados

Imagem - Resultado da Quina 6928, desta quinta-feira (15)
03

Resultado da Quina 6928, desta quinta-feira (15)

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
04

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça