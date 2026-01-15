RIO DE JANEIRO

'Ou vai preso, ou vai ter CPF cancelado', afirma Castro após ação contra o CV

Nova fase da Operação Contenção foi deflagrada nesta quinta-feira (15), na zona oeste do Rio de Janeiro

Metrópoles

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 22:35

Governador Cláudio Castro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O governador Cláudio Castro (PL-RJ) afirmou, nesta quinta-feira (15), que no Rio de janeiro bandido “não dita regra” e que “ou vai preso, ou vai ter o CPF cancelado”. A declaração se deu nas redes sociais após nova fase da Operação Contenção, na Vila Kennedy, contra o Comando Vermelho (CV).

“Quem escolheu ser vagabundo e ameaçar a vida de trabalhador precisa entender uma coisa: o Estado vai chegar. Ou vai preso, ou vai ter o CPF cancelado”, disse o governador em seu perfil no X.