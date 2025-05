QUEDA DE TEMPERATURA

Onda de frio no Brasil vai atingir mais de seis estados e causar neve e geada

Previsão é de temperaturas abaixo de 0°C

Esther Morais

Publicado em 27 de maio de 2025 às 08:01

Primeira onda de frio de 2025 está chegando Crédito: Shutterstock

O Brasil vai viver a partir da quarta-feira (28) a primeira onda de frio de 2025. Segundo o Climatempo, o resfriamento vai atingir mais de seis estados, sobretudo no Sul do país, e provocará neve e geada. >

A previsão inclui temperaturas abaixo de 0°C no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O frio abaixo dos 10°C deverá ser observado no Centro-Oeste e também no Sudeste do Brasil.>

Desta vez o ar polar entra intenso pelo interior do país, causando uma queda de temperatura muito acentuada não apenas na região Sul, mas muitas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do país, em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas.>

Por onde o frio vai passar?

O ar frio de origem polar começa a atuar com força sobre o Sul do Brasil durante a quarta-feira (28), causando uma acentuada queda das temperaturas máximas. A noite da quarta-feira já será fria no sul do Brasil. No mesmo dia, o vento frio começa a influenciar as áreas de Mato Grosso do Sul com o Paraguai>

Na quinta-feira, a onda de frio começa a causar queda de temperatura em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, no oeste e sul de Mato Grosso e já atingindo também áreas em Rondônia e provavelmente no extremo sul do Acre e do Amazonas.>

Na sexta-feira (30), deve ser o pico do frio, com acentuada queda de temperatura na madrugada nos estados do Sul, em São Paulo, no Sul de Minas, no Triângulo Mineiro, em Mato Grosso do Sul, no extremo sul de Goiás, no oeste e sul de Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul do Amazonas.>

Também na sexta-feira espera-se uma queda acentuada da temperatura máxima no estado do Rio de Janeiro e na Zona da Mata Mineira. Na região da grande Belo Horizonte, no centro-norte e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo espera-se uma queda da temperatura máxima durante o sábado. Estas áreas na região Sudeste serão as menos impactadas por esta forte onda de frio que deve passar pelo Brasil nos últimos dias de maio de 2025.>

Época terá recordes de frio

Novos recordes de baixa temperatura, tanto de menor temperatura do ano como de tarde mais fria devem ser estabelecidos em muitas áreas do centro-sul do Brasil na passagem desta onda de frio.>

Até segunda (26), a menor temperatura registrada no Brasil em 2025 foi de -3,2°C na região de São Joaquim, na serra catarinense.>

Na passagem desta intensa onda de frio do final de maio, a Climatempo prevê temperaturas entre – 5°C e – 7°C, nas regiões mais elevadas da serra de Santa Catarina. As mais baixas temperaturas na passagem desta onda de frio devem ocorrer nos dias 30 e/ou 31 de maio.>

É possível que regiões no sul de Mato Grosso do Sul e na divisa de São Paulo com o Paraná registrem temperaturas próximas de 0°C.>

Áreas do norte do estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no extremo sul de Goiás poderão registrar temperaturas entre 5°C e 10°C.>

A maioria das áreas no Sul de Minas Gerais deve registrar temperaturas entre 5°C e 10°C na sexta-feira, 30 de maio, mas nas áreas mais altas da região, a temperatura poderá ficar entre 3°C e 5°C.>

Muitas áreas no estado de Mato Grosso do Sul também devem registrar temperaturas entre 5°C e 10°C no dia 30 de maio. Áreas no sul de Mato Grosso e na fronteira com a Bolívia também vão sentir um resfriamento intenso e poderão registrar temperaturas entre 10°C e 14°C na sexta-feira, 30 de maio.>

É possível que áreas no extremo sul de Rondônia registrem temperaturas próximas de 10°C.>

As menores temperaturas estimadas são:>

Porto Alegre entre 7°C e 9°C – recorde atual 9,2°C>

Florianópolis entre 9°C e 11°C – recorde atual 12,4°C>

Curitiba entre 2°C e 4°C – recorde atual 9,5°C>

São Paulo entre 8°C e 10°C- recorde atual 13,3°C>

Campo Grande entre 4°C e 6°C – recorde atual 13,8°C>

Cuiabá entre 11°C e 13°C – recorde atual 19,0°C>

Novos recordes de menor temperatura do ano também são esperados para as capitais Porto Velho e Rio Branco.>

A Climatempo prevê que a maior chance de ocorrência de neve, e de outras precipitações invernais no Sul do Brasil, seja entre o final da tarde da quarta-feira (28) e a madrugada de quinta-feira (29). As áreas com maior chance de neve devem ser regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. >